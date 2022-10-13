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    Ширер: Холанд чертовски хорош, но Кейн в этом «Ман Сити» забил бы столько же

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    Экс-форвард «Ньюкасла» Алан Ширер считает, что любой бы форвард на месте Эрлинга Холанна смог бы показать себя во всех красе.

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    «Он чертовски хорош, этот Холанд. Он провел в АПЛ лишь 9 матчей, а уже забил 15 голов, в том числе оформил три хет-трика. Он один забил больше, чем 13 команд лиги, включая "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

    Прибавьте еще пять голов в Лиге чемпионов — и, думаю, можно согласиться, что его карьера в "Манчестер Сити" началась достаточно хорошо.

    Все могло бы быть иначе, добейся Гвардиола своего в прошлом сезоне. Если бы "Сити" подписал тогда Кейна, места Холанду уже могло бы не найтись, и Эрлинг совершал бы свои невероятные бомбардирские подвиги в другом месте.

    Но если бы Харри попал в такой "Ман Сити", то забил бы столько же голов, сколько Холанд.

    Это клуб мечты для любого форварда. Я уже говорил, что у лучшего бомбардира этой команды должно быть 40 голов. И если Холанд будет здоров, то доберется до этой планки, а то и превзойдет.

    Но и статистика Кейна говорит нам о том, что он мог бы добиться того же», — цитирует Ширера The Athletic.

    В 9 матчах АПЛ Холанн забил 15 голов. У Харри Кейна 8 мячей в 9 поединках.

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