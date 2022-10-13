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    Семак о Кассьерре: Нужно больше работать, никаких других способов нет

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о низкой результативности форвардов.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    При этом сине-бело-голубые остаются самой результативной командой чемпионата страны.

    «Нам всем хотелось бы, чтобы наши нападающие забивали больше — это важно, прежде всего, для их уверенности.

    Мы благодарны за объем работы и пользу, которую они приносят команде, но для них самих важно забивать — это добавляет уверенности. Но проблем не вижу.

    По поводу Юри Алберто — он пока в аренде. Что будет дальше, пока понять сложно. По поводу нападающих: пока у нас есть два нападающих, и на сегодняшний день никого больше не рассматриваем.

    Что касается результативности, нас абсолютно устраивает то, как играет команда, взаимодействуют ребята, кто готов взять бремя лидерства в виде забитых мячей или игры. Естественно, будем работать, чтобы реализация была лучше.

    Ваня Сергеев начал тренироваться, провел уже две тренировки фрагментарно. Думаю, к игре будет готов, насколько — посмотрим на этой неделе.

    Сложности с результативностью у Матео Кассьерры? Главное, что у команды нет проблем с результативностью. Что касается Матео — будем работать, никаких других способов нет. Продолжать работать, терпеть.

    Мы видим его сильные качества, они есть. Те мячи, которые он забивал в начале сезона, говорят о том, что он умеет это делать. Нужно больше работать.

    Ему играть в "Зените" не так просто с давлением, которое на него [оказывается] с каждой последующей нерезультативной игрой. Но такие серии были и у других наших нападающих», — отметил Семак в интервью клубной пресс-службе.

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