Семак рассказал, нужен ли «Зениту» еще один нападающий

Главный тренер «Зенита»сообщил, что питерский клуб пока не планирует покупать игроков в линию нападения.

«Нам всем хотелось бы, чтобы наши нападающие забивали больше — это важно, прежде всего, для их уверенности.

Юри Альберта пока в аренде, что будет дальше, понять сложно. На сегодняшний день у нас есть два нападающих, и других кандидатов мы не рассматриваем.

Мы не видим проблем, но будем работать над тем, чтобы нападающие забивали больше. Ваня Сергее начал фрагментарно тренироваться.

Главное, что у команды нет проблем с результативностью. Матео Кассьерра умеет забивать мячи. Ранее у других наших нападающих тоже были безголевые серии, ничего страшного в этом нет», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после 12-ти туров.