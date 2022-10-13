Семак рассказал, нужен ли «Зениту» еще один нападающий

Сергей Семак Фото: globallookpress.com
«Нам всем хотелось бы, чтобы наши нападающие забивали больше — это важно, прежде всего, для их уверенности.
Юри Альберта пока в аренде, что будет дальше, понять сложно. На сегодняшний день у нас есть два нападающих, и других кандидатов мы не рассматриваем.
Мы не видим проблем, но будем работать над тем, чтобы нападающие забивали больше. Ваня Сергее начал фрагментарно тренироваться.
Главное, что у команды нет проблем с результативностью. Матео Кассьерра умеет забивать мячи. Ранее у других наших нападающих тоже были безголевые серии, ничего страшного в этом нет», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».
«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после 12-ти туров.