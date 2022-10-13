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    Семак рассказал, нужен ли «Зениту» еще один нападающий

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что питерский клуб пока не планирует покупать игроков в линию нападения.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Нам всем хотелось бы, чтобы наши нападающие забивали больше — это важно, прежде всего, для их уверенности.

    Юри Альберта пока в аренде, что будет дальше, понять сложно. На сегодняшний день у нас есть два нападающих, и других кандидатов мы не рассматриваем.

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    • Мы не видим проблем, но будем работать над тем, чтобы нападающие забивали больше. Ваня Сергее начал фрагментарно тренироваться.

    Главное, что у команды нет проблем с результативностью. Матео Кассьерра умеет забивать мячи. Ранее у других наших нападающих тоже были безголевые серии, ничего страшного в этом нет», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

    «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после 12-ти туров.

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