Промес: Не согласен, что уровень РПЛ упал. Недавно «Спартак» дважды победил «Наполи»

Квинси Промес Фото: globallookpress.com
«Всегда перед собой ставлю определенные личные цели. У меня есть цифра, сколько я хочу забить, но не назову ее. Но также важны и командные цели. Думаю, они тесно связаны.
Не согласен, что уровень РПЛ упал. Да, мы не играем в Европе, нам не с чем сравнить. Но мы дважды недавно победили "Наполи", а моя бывшая команда дважды ему проиграла.
Российский паспорт? Без комментариев.
О сборной я сейчас не думаю. Я сосредоточен на Спартаке», — приводит слова Промеса Sport24.
Промес провел в текущем чемпионате России 12 матчей, в которых забил 11 мячей и сделал пять результативных передач.