Промес: Не согласен, что уровень РПЛ упал. Недавно «Спартак» дважды победил «Наполи»

Нападающий «Спартака»высказался об уровне РПЛ и ответил на вопрос о возможном получении российского гражданства.

«Всегда перед собой ставлю определенные личные цели. У меня есть цифра, сколько я хочу забить, но не назову ее. Но также важны и командные цели. Думаю, они тесно связаны.

Не согласен, что уровень РПЛ упал. Да, мы не играем в Европе, нам не с чем сравнить. Но мы дважды недавно победили "Наполи", а моя бывшая команда дважды ему проиграла.

Российский паспорт? Без комментариев.

О сборной я сейчас не думаю. Я сосредоточен на Спартаке», — приводит слова Промеса Sport24.

Промес провел в текущем чемпионате России 12 матчей, в которых забил 11 мячей и сделал пять результативных передач.