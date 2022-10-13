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    Промес признан лучшим лучшим игроком «Спартака» в сезоне-2021/2022

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    Нападающий «Спартака» Квинси Промес стал обладателем премии «Золотой кабан» по итогам сезона-2021/2022, сообщает «Чемпионат».

    Квинси Промес
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    Квинси Промес

    Данная награда вручается лучшему футболисту сезона по версии болельщиков команды.

    В прошлом сезоне Промес провел 31 матч за «Спартак» во всех турнирах, в которых забил 12 голов и сделал пять результативных передач.

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    • Приз «Золотой кабан» вручается с 2002 года. Ранее обладателями награды становились Владимир Бесчастных, Егор Титов, Войцех Ковалевски, Роман Павлюченко, Стипе Плетикоса, Алекс Веллитон, Андрей Дикань, Дмитрий Комбаров, Юра Мовсисян, Квинси Промес, Массимо Каррера, Луис Адриано, Георгий Джикия, Александр Максименко и Йордан Ларссон.

    Напомним, ранее Промес заявил, что «Спартак» «порвет» ЦСКА в предстоящем матче чемпионата России.

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