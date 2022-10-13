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    Онана: «Интер» доволен проделанной работой

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    Голкипер «Интера» Андре Онана дал комментарий после ничьей с «Барселоной» в Лиге чемпионов (3:3).

    Андре Онана
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    Андре Онана

    «Это не победа, но важный момент. Мы дважды вели в счете, но не смогли довести до дома три очка. Мы довольны проделанной работой. Я пытался вести игру, оживляя группу и поддерживая своих защитников и всю команду в целом.

    Я доволен, потому что мы показали отличное выступление и, на мой взгляд, заслужили победу», — цитирует Онану пресс-служба УЕФА.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    После четырех туров «Интер» идет на втором месте в своей группе, набрав 7 очков, а «Барселона» — на третьем с 4 очками.

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