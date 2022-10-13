Онана: «Интер» доволен проделанной работой

Голкипер «Интера»дал комментарий после ничьей с «Барселоной» в Лиге чемпионов (3:3).

«Это не победа, но важный момент. Мы дважды вели в счете, но не смогли довести до дома три очка. Мы довольны проделанной работой. Я пытался вести игру, оживляя группу и поддерживая своих защитников и всю команду в целом.

Я доволен, потому что мы показали отличное выступление и, на мой взгляд, заслужили победу», — цитирует Онану пресс-служба УЕФА.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

После четырех туров «Интер» идет на втором месте в своей группе, набрав 7 очков, а «Барселона» — на третьем с 4 очками.