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    Нигматуллин рассказал, почему «Локомотиву» нельзя назначать Галактионова главным тренером

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    Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал информацию о том, что новым главным тренером «Локомотива» может стать Михаил Галактионов.

    Руслан Нигматуллин
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    Руслан Нигматуллин

    В настоящее время Галактионов возглавляет «Пари НН».

    «Не считаю кандидатуру Галактионова адекватной в данной ситуации. Он никогда не работал в топ-клубах, не испытывал колоссального давления. Молодежная сборная и "Нижний Новгород", который решает задачу не вылететь, — это другие орбиты. Клубу нужен антикризисный менеджер и фамилию его все знают.

    Когда в списке есть Юрий Павлович, то тут сложно выбирать кого-то другого. Семин был на разных этапах с командой — на становлении, в трудные минуты. Он всегда приводил команду к успеху. Все самые лучшие моменты были связаны именно с ним.

    Конечно, я бы голосовал за Семина, но посмотрим, какое решение будет принято», — сказал Нигматуллин «Известиям».

  • Источник: Новым главным тренером «Локомотива» будет россиянин
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    • Напомним, на прошлой неделе «Локомотив» уволил главного тренера команды Йозефа Циннбауэра.

    «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ после 12-ти туров.

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