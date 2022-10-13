Нигматуллин рассказал, почему «Локомотиву» нельзя назначать Галактионова главным тренером

Бывший вратарь «Локомотива»прокомментировал информацию о том, что новым главным тренеромможет стать

В настоящее время Галактионов возглавляет «Пари НН».

«Не считаю кандидатуру Галактионова адекватной в данной ситуации. Он никогда не работал в топ-клубах, не испытывал колоссального давления. Молодежная сборная и "Нижний Новгород", который решает задачу не вылететь, — это другие орбиты. Клубу нужен антикризисный менеджер и фамилию его все знают.

Когда в списке есть Юрий Павлович, то тут сложно выбирать кого-то другого. Семин был на разных этапах с командой — на становлении, в трудные минуты. Он всегда приводил команду к успеху. Все самые лучшие моменты были связаны именно с ним.

Конечно, я бы голосовал за Семина, но посмотрим, какое решение будет принято», — сказал Нигматуллин «Известиям».

Напомним, на прошлой неделе «Локомотив» уволил главного тренера команды Йозефа Циннбауэра.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ после 12-ти туров.