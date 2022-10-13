Моура: Являемся ли мы претендентами на титул Премьер-лиги? Мы тоже кандидаты, да

Полузащитник «Тоттенхэма»ответил на вопрос о шансах «Тоттенхэма» выиграть АПЛ в текущем сезоне.

«Являемся ли мы претендентами на титул Премьер-лиги? Мы тоже кандидаты, да. Это очень и очень сложное соревнование. И сейчас мы очень близки к лидерам чемпионата, в том числе к "Арсеналу". У нас очень полный и очень сильный состав с отличными звёздами. Мы можем позволить себе помечтать, но мы всё ещё в начале сезона, нам нужно постепенно идти от матча к матчу», — цитирует Моуру Mundo Deportivo.

За 9 матчей АПЛ «Тоттенхэм» набрал 20 очков и занимает 3-е место.

Лукас Моура принял участие в трех матчах команды с учетом всех турниров и не отметился результативными действиями.