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    Моура: Являемся ли мы претендентами на титул Премьер-лиги? Мы тоже кандидаты, да

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    Полузащитник «Тоттенхэма» Лукас Моура ответил на вопрос о шансах «Тоттенхэма» выиграть АПЛ в текущем сезоне.

    Лукас Моура
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    Лукас Моура

    «Являемся ли мы претендентами на титул Премьер-лиги? Мы тоже кандидаты, да. Это очень и очень сложное соревнование. И сейчас мы очень близки к лидерам чемпионата, в том числе к "Арсеналу". У нас очень полный и очень сильный состав с отличными звёздами. Мы можем позволить себе помечтать, но мы всё ещё в начале сезона, нам нужно постепенно идти от матча к матчу», — цитирует Моуру Mundo Deportivo.

    За 9 матчей АПЛ «Тоттенхэм» набрал 20 очков и занимает 3-е место.

    Лукас Моура принял участие в трех матчах команды с учетом всех турниров и не отметился результативными действиями.

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