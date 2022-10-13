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    Генич: Соболев — добрый парень, но на поле в него вселяются бесы

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    Известный комментатор Константин Генич поделился мнением о нападающем «Спартака» Александре Соболеве.

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    «Почему Соболев такой дерзкий? Таким и должен быть нападающий. Не должен быть мягким и добрым. Смолову многое дано технически, в плане IQ. Он может разобраться в ситуации за счет присчитывания ходов.

    Смотрю на Сергеева — он не злой нападающий. Николсон, Чалов, Кассьерра не злые. Аппаев злой, хоть не так часто забивает.

    А вот Соболев — злой. Когда он поверил в себя, его жизнь побила, правильно научила готовиться к тренировкам и играм. Плюс Саша злится, когда что-то не получается. Нападающий таким и должен быть.

    Дзюба едкий. Может обидеть высказыванием, не желая этого. Соболев — добрый парень. Но на поле иногда в него вселяются какие-то бесы. Для спортсмена это в порядке вещей.

    Пока Соболев не сможет в топ игроков уровня Павлюченко. Нет международного опыта. Павлюченко в разы мастеровитее, у него большая карьера была. В Европе играл, до полуфинала чемпионата Европы дошел.

    Потолок Дзюбы выше, чем Соболева. Он лучший бомбардир за всю историю РПЛ, вместе с Кержаковым лучшие бомбардиры сборной. Соболев может к этому только стремиться.

    Соболеву сейчас прет. Он выиграл конкуренцию, тренер правильно его использует. Но он неровно проходит дистанцию. Дзюба в хорошей форме всегда стабильно забивает по 15-20 мячей. Артем в нынешней РПЛ, даже выходя на замены, забил бы 15 мячей. Соболеву не хватает стабильности, он порой пропадает на несколько матчей», — приводит слова Генича «Спорт-Экспресс».

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