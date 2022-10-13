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    «Локомотив» назвал имя и.о. главного тренера

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    Андрей Федоров назначен исполняющим обязанности главного тренера «Локомотива», сообщает пресс-служба столичного клуба.

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    51-летний специалист будет готовить команду к матчу 13-го тура чемпионата России против «Торпедо».

    «Переговоры с новым главным тренером ведутся, о назначении мы объявим позже. Андрей Федоров будет исполняющим обязанности главного тренера на ближайшей игре чемпионата», — рассказал генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко.

    С 2021 года Федоров работал главным тренером молодежной команды «Рубина». С 2015 года он возглавлял «Нефтчи», а в 2018-м стал главным тренером «Локомотив» из Ташкента, с которым дважды выигрывал чемпионат Узбекистана, стал обладателем Кубка и был признан тренером года в стране.

    В феврале 2021-го Федоров присоединился к «Локомотиву» в качестве старшего селекционера, а с марта того же года стал главным тренером «Казанки», где работал до июня 2022-го.

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