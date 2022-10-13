В 19:45 13.10.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав группе G Лиги конференций.

Последний матч между собой: «Славия П» — «ЧФР Клуж» 0:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «ЧФР Клуж» — «Славия П» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.01 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «ЧФР Клуж»).

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