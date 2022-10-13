В 19:45 13.10.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав группе C Лиги Европы.

Последний матч между собой: «Рома» — «Бетис» 1:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Бетис» — «Рома». Коэффициент ставки — 2.00 .

. Календарь и таблица Лиги Европы У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Рома»).

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