Баженов назначен менеджером «Спартака» по игрокам в аренде

Бывший нападающий «Спартака»занял в московском клубе должность менеджера по игрокам в аренде, сообщает пресс-служба красно-белых.

Баженов будет следить за всеми футболистами «Спартака», которые имеют контракт с клубом, но на временной основе выступают в других командах. Отмечается, что он приступит к работе в понедельник.

«Благодарен "Спартаку" за доверие. Для меня это большая честь и ответственность, а также новый этап в карьере.

Такая должность — первая в своем роде в нашей стране. Не понаслышке знаю, как важно чувствовать себя нужным родному клубу, когда играешь в аренде. С удовольствием принял предложение руководства и буду работать на благо нашей команды», — сказал Баженов.

Баженов играл за «Спартак» с 2004 по 2010 год.