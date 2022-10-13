ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Рейнджерс» — «Ливерпуль»Разгром на «Айброксе». Исторический хет-трик Салаха после мастер-класса Фирмино
  • 23:58
    • Левандовский спас «Барселону» от поражения в матче с «Интером»
  • 23:56
    • «Ливерпуль» забил семь мячей «Рейнджерс», у Салаха хет-трик
  • 21:41
    • «Наполи» обыграл «Аякс» и вышел в 1/8 финала ЛЧ, у Хвичи гол и аассист
  • 00:14
    • «Спортинг» вдевятером уступил «Марселю» в Лиге чемпионов
  • 23:59
    • Дубль Сона помог «Тоттенхэму» одержать волевую победу над «Айнтрахтом»
    Все новости спорта

    Барелла: Мы хотим возродить ту команду, которой мы были

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Интер Футбол Италии Футбол Испании Барселона Лига чемпионов
    Полузащитник «Интера» Николо Барелла прокомментировал упущенную победу в матче 4-го тура Лиги чемпионов с «Барселоной» (3:3).

    Николо Барелла
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Николо Барелла

    Хавбек, признанный лучшим игроком матча, великолепным голом отыграл первый пропущенный «Интером» мяч, сделав счет — 1:1.

    «Мы очень хотели выиграть. Вместо этого — ничья, но мы в любом случае довольны своим настроем на поле. Мы обретаем себя и довольны этим.

    Мы преодолели тот период, когда нас не устраивало вообще ничего, и вошли во вкус. Теперь мы хотим возродить ту команду, которой мы были.

    Выход из группы? Этого пока еще не добились. Никогда не знаешь до конца — будем выкладываться и дальше», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Црвена Звезда» повторно одолеет команду Черчесова
  • «Ференцварош» — «Црвена Звезда». Прогноз и ставки
  • 2.87
    •
  • СКА не намерен сливаться в Ярославле
  • «Локомотив» — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Оппоненты выдадут верховую встречу
  • «Бетис» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.68
  • Экспресс дня 13 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.87
  • Прогноз на матч Ференцварош — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Локомотив — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бетис — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Шериф
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Омония
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Миннесота — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Филадельфия — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Торпедо-БелАЗ
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры