Барелла: Мы хотим возродить ту команду, которой мы были

Полузащитникпрокомментировал упущенную победу в матче 4-го тура Лиги чемпионов с(3:3).

Хавбек, признанный лучшим игроком матча, великолепным голом отыграл первый пропущенный «Интером» мяч, сделав счет — 1:1.

«Мы очень хотели выиграть. Вместо этого — ничья, но мы в любом случае довольны своим настроем на поле. Мы обретаем себя и довольны этим.

Мы преодолели тот период, когда нас не устраивало вообще ничего, и вошли во вкус. Теперь мы хотим возродить ту команду, которой мы были.

Выход из группы? Этого пока еще не добились. Никогда не знаешь до конца — будем выкладываться и дальше», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.