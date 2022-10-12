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    Спортинг — Марсель. Смотреть онлайн в прямом эфире

    12.10.2022 в 22:00 начнется матч в группе D Лиги чемпионов Спортинг — Марсель

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    Спортинг и Марсель начнут матч в 22:00 в группе D Лиги чемпионов, 12.10.2022.

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    Последний матч между собой: «Марсель» — «Спортинг» 4:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Спортинг» — «Марсель» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.30.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Спортинг»).

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