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    Ребров: Абаскаль на каждую игру по-особенному настраивает «Спартак». Получается вдохновляюще

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    Технический координатор «Спартака» Артем Ребров рассказал, как главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль поддерживает эмоциональное состояние команды.

    Артем Ребров и Гильермо Абаскаль
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    Артем Ребров и Гильермо Абаскаль

    «Абаскаль на каждую игру по-особенному настраивает команду. Причем это не одна речь, а процесс на несколько дней.

    Еще в отеле при разборе соперника Абаскаль может на доске написать какое-то слово, вокруг которого все дальше вертится. Уже перед игрой в раздевалке он наконец объясняет, почему выбрал именно это слово. А на поле снова его упоминает.

    Например, слово "уникальный". Имеется в виду, что сейчас мы можем победить четвертый раз подряд, это уникально, ни у кого в этом сезоне еще четырех побед подряд не было.

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    • В общем, подведение к игре делится на несколько частей, но одна цепляется за другую, а перед матчем все складывается в единую картину. Получается вдохновляюще», — приводит слова Реброва Sports.ru.

    «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ после 12-ти туров.

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