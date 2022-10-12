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    Поттер: Приятно увезти сухую победу с «Сан-Сиро», это фантастический результат

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    Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал выездную победу над «Миланом» (2:0) в матче 4-го тура Лиги чемпионов.

    Грэм Поттер
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    Грэм Поттер

    Лондонский клуб впервые за 19 лет победил в Италии. В первом матче на «Стэмфорд Бридж» англичане также победили, со счетом 3:0.

    «Приехать сюда и победить, конечно, нелегко. Надо отдать должное игрокам. Думаю, они действительно хорошо сыграли.

    В целом выступление было хорошим. Приятно увезти сухую победу, это фантастический результат.

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    • Мейсон Маунт очень важный игрок. У него была желтая карточка, он много играет и в перерыве мы подумали, что ему надо дать передышку.

    Он отлично отработал в нападении, заработал для нас пенальти и был постоянной угрозой. Я действительно доволен им с первых минут», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

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