Поттер: Приятно увезти сухую победу с «Сан-Сиро», это фантастический результат

Главный тренерпрокомментировал выездную победу над(2:0) в матче 4-го тура Лиги чемпионов.

Лондонский клуб впервые за 19 лет победил в Италии. В первом матче на «Стэмфорд Бридж» англичане также победили, со счетом 3:0.

«Приехать сюда и победить, конечно, нелегко. Надо отдать должное игрокам. Думаю, они действительно хорошо сыграли.

В целом выступление было хорошим. Приятно увезти сухую победу, это фантастический результат.

Мейсон Маунт очень важный игрок. У него была желтая карточка, он много играет и в перерыве мы подумали, что ему надо дать передышку.

Он отлично отработал в нападении, заработал для нас пенальти и был постоянной угрозой. Я действительно доволен им с первых минут», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.