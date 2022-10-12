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    Пиоли: Я сказал судье после матча, все что думаю об удалении Томори

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    Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги домашнего матча с «Челси» (0:2) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Стефано Пиоли
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    Стефано Пиоли

    Напомним, что уже на 18-й минуте «россонери» остались в меньшинстве после удаления Фикайо Томори и получили пенальти в свои ворота.

    «Нет, я не хочу пересматривать этот эпизод, потому что его слишком легко судить. Я сказал судье то, что думал о нем после игры, но не буду повторять, что именно. Я не говорю бегло по-английски, но он, конечно, понял.

    У меня было ощущение, что мы могли бы провести хорошую игру, поставив "Челси" в затруднительное положение. После этого эпизода матч, конечно, стал очень сложным, хоть у нас и было две или три возможности переломить ход игры.

    Нам нужно было немного удачи, которой у нас не было. Ощущение, повторяю, было, что мы на высоте.

    В любом случае, это еще один негативный результат, который не меняет ситуацию в группе. Наша судьба все еще в наших руках: если мы хотим показать, что конкурентоспособны в Европе, нам нужно выиграть два последних матча. Мы должны верить, что сможем это сделать.

    Остается сожалеть, что у нас не было возможности показать нашим замечательным болельщикам, как сильно мы хотели провести игру высокого уровня», — сказал Пиоли.

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