В 19:45 12.10.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав группе A Лиги чемпионов.

Последний матч между собой: «Аякс» — «Наполи» 1:6 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Наполи» — «Аякс». Коэффициент ставки — 2.15 .

. Календарь и таблица Лиги чемпионов У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Аякс»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Наполи — Аякс.

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