Наби Кейта может уйти из «Ливерпуля» в «Барселону»

Каталонская «Барселона» намерена подписать полузащитника «Ливерпуля», сообщает Sport.es

Каталонский клуб рассчитывает, что сможет подписать 27-летнего гвинейца на правах свободного агента следующим летом.

Ранее так же появилась информация о том, что руководство мерсисайского гранда задумалось над тем, чтобы предложить африканцу новое трудовое соглашение. Со своей стороны, хавбек готов ко второму шансу. Переговоры между игроком и «Ливерпулем» сейчас находятся на начальной стадии.

В сезоне-2022/23 Кейта принял участие в одном матче «Ливерпуля» — в игре за Суперкубок Англии против «Манчестер Сити» (3:1) он провел на поле 5 минут.

27-летний полузащитник выступает в составе «красных» с лета 2018 года. Его действующее трудовое соглашение с клубом рассчитано до окончания нынешнего сезона.