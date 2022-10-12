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    Наби Кейта может уйти из «Ливерпуля» в «Барселону»

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    Каталонская «Барселона» намерена подписать полузащитника «Ливерпуля» Наби Кейта, сообщает Sport.es.

    Наби Кейта
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    Наби Кейта

    Каталонский клуб рассчитывает, что сможет подписать 27-летнего гвинейца на правах свободного агента следующим летом.

    Ранее так же появилась информация о том, что руководство мерсисайского гранда задумалось над тем, чтобы предложить африканцу новое трудовое соглашение. Со своей стороны, хавбек готов ко второму шансу. Переговоры между игроком и «Ливерпулем» сейчас находятся на начальной стадии.

    В сезоне-2022/23 Кейта принял участие в одном матче «Ливерпуля» — в игре за Суперкубок Англии против «Манчестер Сити» (3:1) он провел на поле 5 минут.

    27-летний полузащитник выступает в составе «красных» с лета 2018 года. Его действующее трудовое соглашение с клубом рассчитано до окончания нынешнего сезона.

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