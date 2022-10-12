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    Мостовой назвал лучшего футболиста РПЛ

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    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча между ЦСКА и «Спартаком» в 13-м туре РПЛ.

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    «Фаворита в этой игре не вижу, обе команды сейчас на ходу и набирают очки. В плане индивидуальности ярче выглядят футболисты "красно‑белых", особенно Промес и Соболев, который забивает почти в каждой игре.

    Квинси вообще лучший футболист прямо сейчас, поэтому преимущество у команды в этом.

    Нужно понимать, что всё время так продолжаться не может, мы помним, как ЦСКА начинал, блистали Карраскаль и Медина, Чалов вернулся. Здесь много спорных моментов, определить победителя тяжело.

  • Промес: «Спартак» порвет ЦСКА!
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    • Сможет ли одна из команд одержать крупную победу? Честно, мало в это верится, потому что с тем же "Зенитом" (в Кубке России) мы видели, что петербуржцы 70 минут играли лучше "Спартака", но пропустили трижды. А с "Крыльями" "красно‑белые" отдали первый тайм и счет должен был быть 1:3 в пользу Самары, так бывает. "Спартак" использует свои шансы, у них хороший уровень реализации: можно сказать, шесть раз ударят и пять мячей забьют. В этом, безусловно, их преимущество», — приводит слова Мостового «Матч ТВ».

    Ранее стало известно, что капитан «Спартака» Георгий Джикия избежал серьезной травмы и сыграет с ЦСКА.

    Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет 16 октября, начало — в 20:00 мск.

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