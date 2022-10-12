Мостовой назвал лучшего футболиста РПЛ

Бывший футболист сборной Россииподелился ожиданиями от предстоящего матча междув 13-м туре РПЛ.

«Фаворита в этой игре не вижу, обе команды сейчас на ходу и набирают очки. В плане индивидуальности ярче выглядят футболисты "красно‑белых", особенно Промес и Соболев, который забивает почти в каждой игре.

Квинси вообще лучший футболист прямо сейчас, поэтому преимущество у команды в этом.

Нужно понимать, что всё время так продолжаться не может, мы помним, как ЦСКА начинал, блистали Карраскаль и Медина, Чалов вернулся. Здесь много спорных моментов, определить победителя тяжело.

Сможет ли одна из команд одержать крупную победу? Честно, мало в это верится, потому что с тем же "Зенитом" (в Кубке России) мы видели, что петербуржцы 70 минут играли лучше "Спартака", но пропустили трижды. А с "Крыльями" "красно‑белые" отдали первый тайм и счет должен был быть 1:3 в пользу Самары, так бывает. "Спартак" использует свои шансы, у них хороший уровень реализации: можно сказать, шесть раз ударят и пять мячей забьют. В этом, безусловно, их преимущество», — приводит слова Мостового «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что капитан «Спартака» Георгий Джикия избежал серьезной травмы и сыграет с ЦСКА.

Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет 16 октября, начало — в 20:00 мск.