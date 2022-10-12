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    Де Брёйне: Я ожидаю, что «Ливерпуль» подойдёт к встрече в отличной форме

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    Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне прокомментировал грядущую встречу с «Ливерпулем» в рамках 11-го тура английской Премьер-лиги.

    Кевин Де Брёйне
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    Кевин Де Брёйне

    «Последние несколько лет мы играли с ними отлично, в том числе в прошлом году, даже когда не побеждали, поэтому думаю, что нас снова ждёт хороший матч. Их стиль заключается в том, чтобы набирать и сбавлять темп, а мы лучше контролируем игру, так что если сможем навязать свой стиль игры, то у нас будет больше шансов. В прошлом году я думал, что мы играли великолепно, но мы не выиграли ни одной игры, так что иногда случается и такое… Всегда тяжело играть на выезде с командой из первой шестёрки.

    Я ожидаю, что "Ливерпуль" подойдёт к встрече в отличной форме. Очевидно, что они потеряли несколько очков, но они всё ещё "Ливерпуль", и я ожидаю, что они будут хороши», — цитирует Де Брёйне британское издание The Guardian.

    Напомним, «Манчестер Сити» в данный момент возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 23 очка.

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