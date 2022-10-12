Генич: Семина лучше назначить президентом «Локомотива»

Известный комментаторподелился мнением о том, кто должен возглавить

«Есть три кандидата: Талалаев, Юран и Семин. Не верю в Черевченко. Слышал о тандеме Ротенберг — Семин. Это было бы слишком легко. Видятся большие сомнения в данной концепции.

У Ротенберга хорошее образование, воровать не собирается, есть желание управлять, но нет опыта. Хотя в "Локомотиве" хуже сделать нельзя, но трансферы не самые плохие, кроме Мампасси и Раконьяца.

Юрию Павловичу 74 года, он не мог запомнить некоторых игроков, как Фарфан. Тренер должен быть мобильным, мотивирующим. Семина лучше назначить президентом с полномочиями принимать решения по трансферам. Он сам обозначит провалы "Локомотива".

Из пары Юран — Талалаев мне ближе последний. Оба импульсивны, могут за короткий срок добиться результата, но Талалаев больше подходит.

Если можно пригласить любого тренера в "Локомотива", то кого? Евсеева, если локомотивскую тропинку использовать. Подумать, готовы ли Пашинин и Лоськов возглавить клуб или войти в тренерский штаб.

На Кержакова бы посмотреть еще в РПЛ, например, в "Факеле". Талалаев много работал в РПЛ, добивался хороших результатов, его команды управляемые. Но есть ощущение, что он очень импульсивный, кто знает, что будет в "Локомотиве".

Почему бы не вернуть Николича? Но хочет ли он вернуться в Россию? От конкретного предложения "Динамо" отказался и пока сидит без работы. Полагаю, "Локомотив" сейчас выберет русского тренера», — приводит слова Генича «Спорт-Экспресс».

Сообщалось, что пост главного тренера «Локомотива» может занять наставник «Нижнего Новгорода» Михаил Галактионов.

Напомним, на прошлой неделе «Локомотив» уволил главного тренера команды Йозефа Циннбауэра.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ после 12-ти туров.