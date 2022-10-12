Фердинанд: Трудно поверить, что Мбаппе ноет, играя с Неймаром и Месси

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед»прокомментировал новость о том, что нападающийхочет покинутьво время зимнего трансферного окна.

Ранее стало известно, что Мбаппе хочет уйти из «ПСЖ», так как считает, что клуб предал его, не выполнив обещания, данные перед подписанием нового контракта.

«Думаю, "ПСЖ" будет разочарован. Одноклубники точно будут, потому что знают, какой негатив это приносит.

Он чем-то недоволен, мы слышим, что он не хочет играть на нынешней позиции. Уэйн Руни ненавидел, когда его просили играть на левом фланге, но он был готов пожертвовать собой ради товарищей по команде.

Вообще-то Килиан просыпается и идет играть с Неймаром и Месси. Все бы хотели этого, точно. Трудно поверить, что при этом Мбаппе ноет.

Думаю, что клуб не должен давать игроку такую власть, что он становится больше клуба. Выглядит так, будто Мбаппе в этих отношениях главный, и это неправильно.

Сейчас в футболе много денег, но игрок должен с уважением относиться к клубу. Мы не знаем ситуацию, но я никогда не был больше, чем клуб», — сказал Фердинанд в эфире BT Sport.