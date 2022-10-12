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    Фердинанд: Трудно поверить, что Мбаппе ноет, играя с Неймаром и Месси

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    Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал новость о том, что нападающий Килиан Мбаппе хочет покинуть «ПСЖ» во время зимнего трансферного окна.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    Ранее стало известно, что Мбаппе хочет уйти из «ПСЖ», так как считает, что клуб предал его, не выполнив обещания, данные перед подписанием нового контракта.

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    • «Думаю, "ПСЖ" будет разочарован. Одноклубники точно будут, потому что знают, какой негатив это приносит.

    Он чем-то недоволен, мы слышим, что он не хочет играть на нынешней позиции. Уэйн Руни ненавидел, когда его просили играть на левом фланге, но он был готов пожертвовать собой ради товарищей по команде.

    Вообще-то Килиан просыпается и идет играть с Неймаром и Месси. Все бы хотели этого, точно. Трудно поверить, что при этом Мбаппе ноет.

    Думаю, что клуб не должен давать игроку такую власть, что он становится больше клуба. Выглядит так, будто Мбаппе в этих отношениях главный, и это неправильно.

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    • Сейчас в футболе много денег, но игрок должен с уважением относиться к клубу. Мы не знаем ситуацию, но я никогда не был больше, чем клуб», — сказал Фердинанд в эфире BT Sport.

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