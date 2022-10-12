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    Стартовые составы на матч Лиги Чемпионов «Барселона» — «Интер»

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    «Барселона» и «Интер» объявили стартовые составы команд на матч группового турнира Лиги чемпионов.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    «Барселона»: Тер Штеген, Пике, Гарсия, Алонсо, Роберто, Бускетс (капитан), Гави, Педри, Рафинья, Дембеле, Левандовски.

    Запасные: Тенас, Пенья, Альба, Бальде, Де Йонг, Касадо, Кесси, Торре, Торрес, Фати.

    «Интер»: Онана, Бастони, Шкриньяр (капитан), Де Врей, Димарко, Дамфрис, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Мартинес, Джеко.

    Запасные: Ханданович, Ботис, Карбони, Станкович, Аслани, Ачерби, Белланова, Гальярдини, Госенс, Д'Амброзио, Дармиан, Куратоло.

    «Интер» после трех матчей смог набрать 6 очков в группе С и занимает вторую строчку в турнирной таблице, а «Барселона» располагается на третьем месте с тремя баллами в активе. С прогнозом на этот поединок вы можете ознакомиться здесь.

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