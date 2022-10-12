В 19:45 12.10.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав группе B Лиги чемпионов.

Последний матч между собой: «Брюгге» — «Атлетико» 2:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Атлетико» — «Брюгге» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.00 .

. Календарь и таблица Лиги чемпионов У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Атлетико»).

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