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  • 10:14
    • «Зенит» хочет получить за Юри Алберто двух игроков «Коринтианса»
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    «Зенит» хочет получить за Юри Алберто двух игроков «Коринтианса»

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    «Зенит» готов продать «Коринтиансу» нападающего Юри Алберто, сообщает One Football.

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    Алберто перешел в «Коринтианс» этим летом на правах аренды. В «Зените» готовы рассмотреть вариант с полной передачей прав на 21-летнего футболиста.

    Взамен «Зенит» хочет получить от бразильского клуба полузащитника Густаво Мантуана, который уже выступает за питерский клуб на правах аренды, и защитника Роберто Ренана.

    Напомним, летом в «Зенит» также перешел вратарь «Коринтианса» Иван.

    Ранее стало известно, что бразильские полузащитники «Зенита» Малком и Клаудиньо хотят получить российское гражданство.

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