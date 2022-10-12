«Зенит» хочет получить за Юри Алберто двух игроков «Коринтианса»

«Зенит» готов продать «Коринтиансу» нападающего Юри Алберто, сообщает One Football.

Алберто перешел в «Коринтианс» этим летом на правах аренды. В «Зените» готовы рассмотреть вариант с полной передачей прав на 21-летнего футболиста.

Взамен «Зенит» хочет получить от бразильского клуба полузащитника Густаво Мантуана, который уже выступает за питерский клуб на правах аренды, и защитника Роберто Ренана.

Напомним, летом в «Зенит» также перешел вратарь «Коринтианса» Иван.

Ранее стало известно, что бразильские полузащитники «Зенита» Малком и Клаудиньо хотят получить российское гражданство.