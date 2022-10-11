Хави: Матч с «Интером» для нас финал

Главный тренер «Барселоны»поделился мыслями о матче с «Интером» в Лиге чемпионов.

«У нас нет права на ошибку. "Барса" должна сыграть так, как играла последние 30 минут в Милане. Для нас это финал. Надеюсь, нас ждет волшебный вечер.

Прежде всего, мы должны лучше сыграть в атаке. В первом тайме матча на "Джузеппе Меацца" мы не разобрались с ролями Алонсо и Рафиньи. Нужно было что-то менять, играть более агрессивно, более вертикально. Нужно сыграть смело с первых же минут.

Да, мы изучили наши ошибки в игре в Милане. Мы должны больше доминировать на свободном пространстве, больше атаковать вторым темпом, бить издали», — цитирует испанца Diario Sport.

Поединок состоится на «Камп Ноу» 12 октября в 22:00 мск.