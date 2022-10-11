начнут матч в 22:00 в группе F Лиги чемпионов, 11.10.2022.

Последний матч между собой: «РБ Лейпциг» — «Селтик» 3:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Селтик» — «РБ Лейпциг». Коэффициент ставки — 2.10 .

. Календарь и таблица Лиги чемпионов У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Селтик»).

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