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    Милан — Челси. Смотреть онлайн в прямом эфире

    11.10.2022 в 22:00 начнется матч в группе E Лиги чемпионов Милан — Челси

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    В 22:00 11.10.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Милан — Челси в группе E Лиги чемпионов.

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    Последний матч между собой: «Челси» — «Милан» 3:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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