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    Месси признан лучшим футболистом всех времен по версии FourFourTwo

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    Журнал FourFourTwo составил список 100 лучших футболистов всех времен, который возглавил аргентинец Лионель Месси.

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    «Выбор становится почти невозможной головоломкой, когда вы понимаете, сколько выдающихся футболистов было на разных континентах и в разные десятилетия. Честно говоря, мы могли бы составить еще один список из 100 великих игроков. Но, в конце концов, нам пришлось выбрать футболистов, которые, по нашему мнению, были самыми влиятельными в свою эпоху, самыми запоминающимися, игроками, которые восхищали нас своим талантом и своими достижениями», — прокомментировали в журнале свой рейтинг.

    После Лионеля Месси идет Диего Марадона, а третье место занял Криштиану Роналду. Лев Яшин стал четвертым.

    Олег Блохин попал в топ-60, заняв 52-е место в списке игроков.

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