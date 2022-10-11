Малком о сборной России: Может, это вопрос будущего

Бразильский полузащитник «Зенита»рассказал, почему у него появилось желание получить российское гражданство.

Ранее стало известно, что помимо Малкома российский паспорт хочет оформить Клаудиньо.

«У меня есть две вещи, которые хочу сказать по этому поводу. Первое: если всё сложится и я получу российский паспорт, то это будет проявлением уважения к стране и клубу, которые так тепло меня приняли.

Второе: если это поможет "Зениту" получить дополнительное место еще для одного иностранца, то в выигрыше останутся все.

Сборная России? Может быть, это вопрос какого‑то будущего, о котором я пока ничего не знаю.

Сейчас моя главная задача — играть в футбол за "Зенит", приносить ему пользу, забивать мячи, отдавать передачи», — приводит слова Малкома «Матч ТВ».

Малком провел в текущем чемпионате России 12 матчей, в которых забил восемь мячей и сделал пять результативных передач.