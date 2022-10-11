Евсеев: Я не согласен, что на месте Семака любой тренер добивался бы таких же результатов

Главный тренер «Шинника»поделился мнением о работев «Зените».

По словам Евсеева, он не согласен с тем, что Семак добивается успеха за счет того, что у «Зенита» есть бразильский костяк и большой финансовый ресурс.

«Я не согласен. Во-первых, это хорошая работа Семака и его тренерского штаба. Он тоже обтирался, когда пришел. А до него были тренеры с именами, но они не выигрывали чемпионат.

Некоторые говорят, что на месте Семака мог бы быть любой тренер и добивался бы таких же результатов. Я с этим не согласен.

Вы посмотрите, какую работу проводит Семак. Была аргентинская диаспора, стала бразильская и колумбийская — это тоже непросто. Там многое делает его помощник, который в "Уфе" был с ним — Вильям Оливейра.

И вы посмотрите, смена поколений — Дзюба ушел, другие ушли. На их места приходят люди. Можно сказать, что Семак любит, когда у него два состава. Когда один игрок выбывает, там другой ничем не хуже», — сказал Евсеев в эфире телеканала «Россия 24».