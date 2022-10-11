Куртуа успеет восстановиться к Эль-Класико

Главный тренер «Реала»рассказал, будет ли голкиперучаствовать в матче ла лиги с «Барселоной».

«Куртуа чувствует себя гораздо лучше, он приступит к тренировкам в общей группе в четверг, чтобы подготовиться к воскресному матчу против Барселоны», — цитирует Анчелотти Mundo Deportivo.

После паузы на матчи сборных у бельгийского голкипера был диагностирован радикулит. Из-за этого Куртуа пропустил матч с «Осасуной» в чемпионате Испании и не попал в заявку на игру с «Шахтером» в Лиге чемпионов.

Матч «Реал» — «Барселона» состоится 16 октября. Начало — в 17:15 мск.