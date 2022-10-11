начнут матч в 22:00 в группе G Лиги чемпионов, 11.10.2022.

Последний матч между собой: «Севилья» — «Боруссия Д» 1:4 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Боруссия Д» — «Севилья» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.07 .

. Календарь и таблица Лиги чемпионов У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Боруссия Д»).

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