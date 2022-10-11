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    Президент «Баварии» недоволен результатами в Бундеслиге

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    Президент «Баварии» Герберт Хайнер заявил, что он недоволен результатами команды в начале сезона Бундеслиги.

    «Бавария»
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    «Бавария»

    «Мы хорошо выступаем в Лиге чемпионов и выиграли все три матча — даже против "Интера" и "Барселоны", а это сложные соперники. Но мы определенно не удовлетворены результатами в Бундеслиге. Четыре победы в девяти матчах — это не то, к чему стремится "Бавария". И поэтому мы должны немедленно набирать очки, чтобы снова выйти на первое место в Бундеслиге.

    Команда должна быть более стабильной. Мы недостаточно хороши в этом. Из-за этого мы упустили много моментов, которые не должны были упускать. Это раздражает, и над этим нам нужно работать.

    У Нагельсмана теперь команда не такого калибра, как "Хоффенхайм" иили "Лейпциг". Но все, кто может судить о его работе, абсолютно уверены в нем. И именно поэтому мы дали ему пятилетний контракт — чтобы вместе с ним что-то построить», — передает слова Хайнер Blickpunkt Sport.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    «Бавария» с 16 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Германии.

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