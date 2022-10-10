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    Назначены арбитры на матчи 4-го тура Лиги чемпионов

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    УЕФА опубликовал список арбитров, которые будут работать на матчах 4-го тура Лиги чемпионов.

    Антонио Матео Лаос
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    Антонио Матео Лаос

    Судьи на матчи 4-го тура ЛЧ:
    • «Милан» — «Челси» — Даниэль Зиберт
    • «Барселона» — «Интер» — Шимон Марчыняк
    • «Виктория» Пльзень — «Бавария» — Бартош Франковски
    • «Рейнджерс» — «Ливерпуль» — Славко Винчич
    • ПСЖ — «Бенфика» — Майкл Оливер
    • «Шахтер» — «Реал» — Орель Гринфельд
    • «Маккаби» — «Ювентус» — Антонио Матеу Лаос
    • «Копенгаген» — «Манчестер Сити» — Артур Диаш

    Все поединки предстоящего тура группового этапа турнира состоятся в период с 11 по 12 октября.

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