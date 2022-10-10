Назначены арбитры на матчи 4-го тура Лиги чемпионов

Антонио Матео Лаос Фото: globallookpress.com
Судьи на матчи 4-го тура ЛЧ:
- «Милан» — «Челси» — Даниэль Зиберт
- «Барселона» — «Интер» — Шимон Марчыняк
- «Виктория» Пльзень — «Бавария» — Бартош Франковски
- «Рейнджерс» — «Ливерпуль» — Славко Винчич
- ПСЖ — «Бенфика» — Майкл Оливер
- «Шахтер» — «Реал» — Орель Гринфельд
- «Маккаби» — «Ювентус» — Антонио Матеу Лаос
- «Копенгаген» — «Манчестер Сити» — Артур Диаш
Все поединки предстоящего тура группового этапа турнира состоятся в период с 11 по 12 октября.