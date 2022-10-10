Рабьо: Вся команда очень хочет одержать победу в матче с «Маккаби» и продолжить борьбу за выход из группы

Полузащитниквысказал мнение об ответном матче св рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

В 3-м туре «Юве» обыграл «Маккаби» со счетом 3:1. У «Ювентуса» 3 очка, у «Маккаби» — 0.

«Мы постоянно общаемся в раздевалке, в том числе когда побеждаем, потому что нам надо прогрессировать.

У нас хорошая сплоченная команда, но надо продолжать упорно работать. Вся команда очень хочет одержать победу в этом матче и продолжить борьбу за выход из группы», — приводит слова игрока пресс-слуба УЕФА.

Команды сыграют 11 октября в Хайфе. Начало встречи 19:45 мск. С прогнозами на встречу можно ознакомиться тут.