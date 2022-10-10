Поттер ждет сложную игру с «Миланом»

Главный тренер «Челси»поделился мыслями о матче 4-го тура Лиги чемпионов с «Миланом».

«Это наша задача (удачно сыграть на "Сан-Сиро"), и это то, что мы должны попытаться сделать. Здесь невероятное место и будет совсем другая игра. "Милан" попытается использовать преимущество дома, как это сделали мы. Две хорошие команды, слишком равные команды. Я с нетерпением жду встречи.

Я не буду говорить вам о том, как мы собираемся построить игру и тактику, вы можете подождать. Но мы довольны вариантами, которые у нас есть. Мы ожидаем действительно сложной игры, потому что у "Милана" много отличных игроков, и это очень сильная команда», — цитирует Поттера Football Italia.

«Милан» примет «Челси» 11 октября на «Сан-Сиро». Начало в 22:00 мск.

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