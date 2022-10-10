Пиоли: Мы должны показать, что поражение в Лондоне было эпизодом

Главный тренерподелился ожиданиями от предстоящего домашнего матча св рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

В 3-м туре «Милан» уступил в Лондоне 0:3. У обеих команд по 4 очка

«Мы должны показать, что поражение в Лондоне было эпизодом, а не закономерностью. Мы очень разочарованы своей игрой на "Стэмфорд Бридж".

Надо извлечь уроки из своих ошибок и допускать их меньше. "Милан" не может жить в сомнениях и колебаниях, игроки на поле должны показывать футбол соответствующего уровня.

Нам нечего бояться. Завтра очередной матч, и мы должны постараться сыграть на своем уровне», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

Команды сыграют 11 октября в Милане. Начало встречи 22:00 мск. С прогнозами на встречу можно ознакомиться тут и здесь.