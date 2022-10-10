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    Пиоли: Мы должны показать, что поражение в Лондоне было эпизодом

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    Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча с «Челси» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Стефано Пиоли
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    Стефано Пиоли

    В 3-м туре «Милан» уступил в Лондоне 0:3. У обеих команд по 4 очка

    «Мы должны показать, что поражение в Лондоне было эпизодом, а не закономерностью. Мы очень разочарованы своей игрой на "Стэмфорд Бридж".

    Надо извлечь уроки из своих ошибок и допускать их меньше. "Милан" не может жить в сомнениях и колебаниях, игроки на поле должны показывать футбол соответствующего уровня.

    Нам нечего бояться. Завтра очередной матч, и мы должны постараться сыграть на своем уровне», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

    Команды сыграют 11 октября в Милане. Начало встречи 22:00 мск. С прогнозами на встречу можно ознакомиться тут и здесь.

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