Осинькин: У «Спартака» есть лицо, но «Зенит» играет в самый сильный футбол

Главный тренервысказал мнение о перспективахв сезоне РПЛ.

«Может ли "Спартак" навязать борьбу "Зениту"? На сегодняшний день "Зенит" играет в самый сильный футбол.

Возможно, что-то изменится во время зимней паузы. Может быть, будут даже какие-то изменения в командах.

У "Спартака" точно есть лицо. Пытаются развивать игру, которую видят», — сказал Осинькин «Чемпионату».

«Спартак» набрал 25 очков за 12 туров и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» (11) — на 11-м месте в таблице.

Лидирует в Премьер-Лиге санкт-петербургский «Зенит» (30 очков).