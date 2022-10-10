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    Осинькин: У «Спартака» есть лицо, но «Зенит» играет в самый сильный футбол

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    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказал мнение о перспективах «Спартака» в сезоне РПЛ.

    Игорь Осинькин
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    Игорь Осинькин

    «Может ли "Спартак" навязать борьбу "Зениту"? На сегодняшний день "Зенит" играет в самый сильный футбол.

    Возможно, что-то изменится во время зимней паузы. Может быть, будут даже какие-то изменения в командах.

    У "Спартака" точно есть лицо. Пытаются развивать игру, которую видят», — сказал Осинькин «Чемпионату».

    «Спартак» набрал 25 очков за 12 туров и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» (11) — на 11-м месте в таблице.

    Лидирует в Премьер-Лиге санкт-петербургский «Зенит» (30 очков).

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