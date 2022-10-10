В 22:00 10.10.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав АПЛ.

Последний матч между собой: «Ноттингем Форест» — «Астон Вилла» 1:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ноттингем Форест» — «Астон Вилла» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.19 .

. Календарь и таблица АПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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