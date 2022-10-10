ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Нефтехимик» против «Автомобилиста»«Нефтехимик» вернулся в игру, «Ак Барс» пока не суперклуб, а «Трактор» — главный лузер на Востоке. Чем жила КХЛ на прошлой неделе?
  • 07:16
    • Медведев остался на четвертом месте в рейтинге АТР
    Все новости спорта

    Ноттингем Форест — Астон Вилла. Смотреть онлайн в прямом эфире

    10.10.2022 в 22:00 начнется матч в АПЛ Ноттингем Форест — Астон Вилла

    Футбол АПЛ Ноттингем Форест Астон Вилла Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    В 22:00 10.10.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Ноттингем Форест — Астон Вилла в АПЛ.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Ноттингем Форест» — «Астон Вилла» 1:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ноттингем Форест» — «Астон Вилла» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.19.

      • Календарь и таблица АПЛ

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Ноттингем Форест — Астон Вилла.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Фрибет 40USDНовым игрокам

    Las Atlantis предлагает новым игрокам бонус к матчу: 40 USD бесплатно на первую ставку. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Римляне оставят ни с чем «фиалок»
  • «Фиорентина» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 2.85
    •
  • Дома «Магнитка» постарается стереть из памяти выезд в Омск
  • «Металлург» Мг — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки
  • 2.32
    •
  • Очередная неудача «лесников»?!
  • «Ноттингем Форест» — «Астон Вилла». Прогноз и ставки
  • 2.19
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.39
  • Экспресс дня 10 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Фиорентина — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.32
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Алания
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.20
  • Прогноз на матч Милан — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Спартак — Витязь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Автомобилист — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч ПСЖ — Бенфика
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры