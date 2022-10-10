ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану Роналду Трансферный дайджест. 4 — 10 октября
  • 22:06
    • Назначены арбитры на матчи 4-го тура Лиги чемпионов
  • 19:53
    • «Динамо» на выезде обыграло «Магнитку», у Муранова дубль
  • 17:44
    • СМИ: Аллегри не уволят из «Ювентуса» до конца 2022 года
  • 16:57
    • Босния примет решение о проведении игры с Россией 31 октября
    Все новости спорта

    Нигматуллин: Матч с ЦСКА станет проверкой для Абаскаля

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России ЦСКА Спартак
    Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча 13-го тура чемпионата России, в котором «Спартак» сыграет с ЦСКА.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Следующий матч будет одним из решающих, но не нужно все сводить к дерби.

    Есть, в целом, положительная динамика, положительная тенденция к тому, что "Спартак" показывает футбол, которого от него ждут: остроатакующий, результативный.

    А армейцы буксуют время от времени, но дерби есть дерби, матч будет во всех отношениях интересный. И станет, конечно, серьезной проверкой для подопечных Абаскаля и для самого главного тренера», — цитирует «Газета.Ru» Нигматуллина.

    В текущем сезоне РПЛ «Спартак» занимает 3-е место, набрав 25 очков, а ЦСКА располагается на 4-й строчке с 24 очками.

    Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет 16 октября на «ВЭБ Арене». Начало встречи — 20.00 по московскому времени.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Римляне оставят ни с чем «фиалок»
  • «Фиорентина» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 2.85
    •
  • Очередная неудача «лесников»?!
  • «Ноттингем Форест» — «Астон Вилла». Прогноз и ставки
  • 2.19
    •
  • «Алания» выиграет в Туле?
  • «Арсенал» Тула — «Алания». Прогноз и ставки
  • 2.21
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.36
  • Экспресс дня 11 октября
  • Завтра в 22:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Милан — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Спартак — Витязь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Автомобилист — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Шахтер — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Вегас
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры