Ежов: Не получилось сыграть со «Спартаком» надёжнее в обороне, пять пропущенных мячей — очень много

Полузащитниквысказал мнение о выездном матче 12‑го тура РПЛ, в котором самарцы потерпели разгромное поражение от московского(2:5).

«Игра вроде бы получалась, даже шла на встречных курсах. Не получилось сыграть надёжнее в обороне: пять пропущенных мячей — очень много.

Нельзя столько голов пропускать. Видимо, нужно забивать пять, чтобы побеждать (смеётся).

Замена? Буду надеяться, что всё обойдётся. Почувствовал небольшой спазм. Понял, что если буду дальше играть, то будет только хуже. Да и команде особо ничем не смогу помочь», — цитирует Ежова «Чемпионат».

«Спартак» с 25 очками идет третьим в турнирной таблице чемпионата России, «Крылья Советов» (11 очков) — 11‑е.