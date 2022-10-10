Защитник «Крыльев Советов»: У нас было несколько глупых поражений, хотя мы должны были победить

Защитникрассказал, на какое место самарский клуб может претендовать в этом сезоне РПЛ.

«Нам точно нужно подниматься выше в турнирной таблице. У нас уже было несколько тупых поражений, в которых мы должны были победить.

Например, глупая игра с "Локомотивом", мы должны были забрать победу. Или с "Краснодаром" на прошлой неделе.

Нам нужно продолжать усердно работать и стараться набирать как можно больше очков в турнирной таблице», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

Самарский клуб расположился на 11-й строчке в РПЛ, набрав 11 очков в 12 матчах.