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    Защитник «Крыльев Советов»: У нас было несколько глупых поражений, хотя мы должны были победить

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    Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл рассказал, на какое место самарский клуб может претендовать в этом сезоне РПЛ.

    Гленн Бейл
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    Гленн Бейл

    «Нам точно нужно подниматься выше в турнирной таблице. У нас уже было несколько тупых поражений, в которых мы должны были победить.

    Например, глупая игра с "Локомотивом", мы должны были забрать победу. Или с "Краснодаром" на прошлой неделе.

    Нам нужно продолжать усердно работать и стараться набирать как можно больше очков в турнирной таблице», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

    Самарский клуб расположился на 11-й строчке в РПЛ, набрав 11 очков в 12 матчах.

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