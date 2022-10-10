Анчелотти назвал первую цель «Реала» в Лиге чемпионов

Главный тренер мадридского «Реала»заявил, что его команда настроена на выход плей-офф. Это ее первоочередная задача на первую половину сезона.

«Пройти через групповой этап и выйти в плей-офф — наша первая цель в сезоне. На ментальном уровне выход в 1/8 финала с двумя играми до конца может позволить вам переключить часть сил на национальный чемпионат. Однако в Лиге чемпионов "Реал" никогда не может думать о том, чтобы играть несерьёзно.

"Барселона" с трудом победила в последнем матче чемпионата? Я не смотрел их игру с»Сельтой«. Мотивационный аспект очень важен в футболе. Матчи можно выигрывать через страдания, ведь все встречи очень конкурентные и равные сами по себе. Соперники очень хорошо организованы в обороне. Теперь забивать голы стало намного сложнее», — цитирует Анчелотти Mundo Deportivo.

11 октября «Реал» сыграет с донецким «Шахтером» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.