СМИ: Аллегри не уволят из «Ювентуса» до конца 2022 года

«Старая синьора» проиграла «Милану» (0:2) в 9-м туре Серии А и идет на 8-м месте в таблице, отставая от лидирующего «Наполи» на 10 очков.
Руководство клуба солидарно с тренером, что многие футболисты на старте сезона играют не на своем уровне. Тем не менее до конца года Аллегри уволен не будет.
Это связано с большой компенсацией, которую «Ювентус» должен будет выплатить тренеру в случае отставки.
В ноябре руководство «Юве» оценит результаты команды. Поменять позицию боссов клуба может риск непопадания в Лигу чемпионов на следующий сезон, что повлечет за собой серьезные финансовые потери.