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    СМИ: Аллегри не уволят из «Ювентуса» до конца 2022 года

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    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, скорее всего, не уйдет из туринского клуба до конца этого года, сообщает Get Italian Football News со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

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    «Старая синьора» проиграла «Милану» (0:2) в 9-м туре Серии А и идет на 8-м месте в таблице, отставая от лидирующего «Наполи» на 10 очков.

    Руководство клуба солидарно с тренером, что многие футболисты на старте сезона играют не на своем уровне. Тем не менее до конца года Аллегри уволен не будет.

    Это связано с большой компенсацией, которую «Ювентус» должен будет выплатить тренеру в случае отставки.

    В ноябре руководство «Юве» оценит результаты команды. Поменять позицию боссов клуба может риск непопадания в Лигу чемпионов на следующий сезон, что повлечет за собой серьезные финансовые потери.

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