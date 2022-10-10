СМИ: Аллегри не уволят из «Ювентуса» до конца 2022 года

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, скорее всего, не уйдет из туринского клуба до конца этого года, сообщает Get Italian Football News со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

«Старая синьора» проиграла «Милану» (0:2) в 9-м туре Серии А и идет на 8-м месте в таблице, отставая от лидирующего «Наполи» на 10 очков.

Руководство клуба солидарно с тренером, что многие футболисты на старте сезона играют не на своем уровне. Тем не менее до конца года Аллегри уволен не будет.

Это связано с большой компенсацией, которую «Ювентус» должен будет выплатить тренеру в случае отставки.

В ноябре руководство «Юве» оценит результаты команды. Поменять позицию боссов клуба может риск непопадания в Лигу чемпионов на следующий сезон, что повлечет за собой серьезные финансовые потери.