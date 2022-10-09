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    Мележиков: Восстановление Мозеса проходит хорошо

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    Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о ходе восстановления футболиста «красно-белых» Виктора Мозеса после травмы.

    Виктор Мозес
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    Виктор Мозес

    «Мозес восстанавливается в Лондоне, на неделе общались по видео. Виктор позитивен, восстановление идет хорошо. В конце октября он будет в Москве, если всё пойдёт по плану», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата».

    Напомним, в первом тайме матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Уралом» (2:0) Виктор Мозес получил травму, из-за которой не смог продолжить игру и был заменён.

    Позже стало известно, что из-за повреждения ахиллова сухожилия футболист выбыл на длительный срок и будет вынужден перенести операцию. 17 августа игрок увпешно перенёс операцию.

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