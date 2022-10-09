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    Торпедо — Пари НН. Смотреть онлайн в прямом эфире

    09.10.2022 в 16:30 начнется матч в чемпионате России по футболу Торпедо — Пари НН

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    Торпедо и Пари НН начнут матч в 16:30 в чемпионате России по футболу, 09.10.2022.

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    Последний матч между собой: «Пари НН» — «Торпедо» 4:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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