начнут матч в 16:30 в чемпионате России по футболу, 09.10.2022.

Последний матч между собой: «Пари НН» — «Торпедо» 4:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Торпедо» — «Пари НН» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.86. Календарь и таблица РПЛ

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