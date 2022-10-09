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    «Спартак» уверенно обыграл «Крылья», Соболев и Промес оформили по дублю

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    Московский «Спартак» на своем поле сыграл против «Крыльев Советов» в рамках 12-го тура Премьер-Лиги России. Матч завершился со счетом 5:2 в пользу хозяев.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    «Крылья Советов» открыли счёт на 6-й минуте матча, быстрый гол забил Роман Ежов (0:1). На последних секундах первого тайма «Спартак» сравнял счёт усилиями Квинси Промеса (1:1). Во второй половине встречи наступила очередь «красно-белых» выйти вперёд — голом отметился Александр Соболев (2:1). Однако уже на 56-й минуте «Крылья» сравняли счёт благодаря забитому мячу Амара Рахмановича (2:2).

    На 61-й минуте Александр Соболев оформил дубль и вывел «красно-белых» вперёд (3:2). Примечательно, что ассистировал ему экс-игрок «Крыльев» Антон Зиньковский. На 73-й минуте Руслан Литвинов забил четвёртый мяч хозяев(4:2). Точку в матче на 90+5-й минуте поставил Квинси Промес (5:2). Финальный свисток арбитра зафиксировал победу «Спартака».

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Спартак — Крылья Советов 3:2
    Голы: 0:1 Ezhov R. (6'), : (39'), 1:1 Promes Q. (45+6'), 2:1 Sobolev A. (50'), 2:2 Rahmanovic A. (56'), 3:2 Sobolev A. (61') Спартак: Denisov D., Dzhikiya G., Khlusevich D., Litvinov R., Nicholson S. (Zinkovskiy A., 59'), Promes Q., Prutsev D., Selikhov A., Sobolev A., Umyarov N., Zobnin R. Крылья Советов: Bijl G., Evgenyev R., Ezhov R., Glushenkov M., Kovalenko A., Lomaev I., Pinyaev S. (Cirkovic A., 67'), Rahmanovic A., Soldatenkov A., Vityugov M., Zotov G. Предупреждение: Zotov G. (43')

    «Спартак» набрал 25 очков за 12 туров и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» (11) — на 11-м месте в таблице. Лидирует в Премьер-Лиге санкт-петербургский «Зенит» (30 очков).

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