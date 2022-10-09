«Спартак» уверенно обыграл «Крылья», Соболев и Промес оформили по дублю

«Крылья Советов» открыли счёт на 6-й минуте матча, быстрый гол забил Роман Ежов (0:1). На последних секундах первого тайма «Спартак» сравнял счёт усилиями Квинси Промеса (1:1). Во второй половине встречи наступила очередь «красно-белых» выйти вперёд — голом отметился Александр Соболев (2:1). Однако уже на 56-й минуте «Крылья» сравняли счёт благодаря забитому мячу Амара Рахмановича (2:2).
На 61-й минуте Александр Соболев оформил дубль и вывел «красно-белых» вперёд (3:2). Примечательно, что ассистировал ему экс-игрок «Крыльев» Антон Зиньковский. На 73-й минуте Руслан Литвинов забил четвёртый мяч хозяев(4:2). Точку в матче на 90+5-й минуте поставил Квинси Промес (5:2). Финальный свисток арбитра зафиксировал победу «Спартака».
«Спартак» набрал 25 очков за 12 туров и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» (11) — на 11-м месте в таблице. Лидирует в Премьер-Лиге санкт-петербургский «Зенит» (30 очков).